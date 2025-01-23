В Киевской области работают силы ПВО: находитесь в укрытиях

В Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Как сообщалось, ранее российские дроны атаковали Николаев. Известно о по меньшей мере двое раненых местных жителей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.