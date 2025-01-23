В Киевской области работают силы ПВО: находитесь в укрытиях

Находитесь в укрытиях.
В Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Как сообщалось, ранее российские дроны атаковали Николаев. Известно о по меньшей мере двое раненых местных жителей.
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