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В Киевской области работают силы противовоздушной обороны — КОВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
382
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области работают силы противовоздушной обороны — КОВА

Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги – власть / Фото: ТСН.ua

Идет напряженная ночь для украинцев.

Жители Киевской области! В области опасность применения враждебных БПЛА.

Об этом в социальных сетях сообщает Киевская областная военная администрация.

Силы противовоздушной обороны уже действуют.

Ни при каких обстоятельствах не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги. Берегите себя и близких.

Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях есть риск применения врагом ударных БПЛА.

Также почти всю Украину охватила воздушная тревога.

К тому же в Запорожье раздавались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
382
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