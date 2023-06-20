В Киевской области работают силы противовоздушной обороны — КОВА

Идет напряженная ночь для украинцев.
Жители Киевской области! В области опасность применения враждебных БПЛА.
Об этом в социальных сетях сообщает Киевская областная военная администрация.
Силы противовоздушной обороны уже действуют.
Ни при каких обстоятельствах не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги. Берегите себя и близких.
Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях есть риск применения врагом ударных БПЛА.
Также почти всю Украину охватила воздушная тревога.
К тому же в Запорожье раздавались взрывы.
Читайте также: