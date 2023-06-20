В Киевской области работают силы противовоздушной обороны — КОВА

Жители Киевской области! В области опасность применения враждебных БПЛА.

Об этом в социальных сетях сообщает Киевская областная военная администрация.

Силы противовоздушной обороны уже действуют.

Ни при каких обстоятельствах не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги. Берегите себя и близких.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях есть риск применения врагом ударных БПЛА.

Также почти всю Украину охватила воздушная тревога.

К тому же в Запорожье раздавались взрывы.