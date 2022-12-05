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В Киевской области работает ПВО: в ОВА предупредили о повышенной опасности ракетных ударов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1945
Время на прочтение
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В Киевской области работает ПВО: в ОВА предупредили о повышенной опасности ракетных ударов

Фото: Associated Press

В сторону области летят новые ракеты.

В Киевской области в понедельник, 5 декабря, работает ПВО. В регионе остается повышенный риск ракетных ударов.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Киевщина! В области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Повышенная опасность — движение ракет в сторону области. Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируем и не выкладываем в Сети!" — подчеркнул Кулеба.

Ракетный обстрел Украины

Российские террористы в понедельник, 5 декабря, продолжили массированный ракетный террор Украины.

Украинская ПВО уже сбила ракеты оккупантов на Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Киевщине. Также сообщается о взрывах и сбитии вражеских ракет в Черкасской и Винницкой области. Ракетная опасность в Украине продолжается и она высокая.

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Дата публикации
Просмотры
1945
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