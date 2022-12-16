В Киевской области работает ПВО: людей просят находиться в укрытиях

В области более часа длится тревога.

В Киевской области 16 декабря во время масштабной воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Жители Киевщины! В области работает ПВО. Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях", — подчеркнул он.

Руководитель области настойчиво просит ничего не фотографировать и не выкладывать в Сеть.

О работе ПВО также сообщили и в Киевской городской военной администрации: "Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях".

К слову, в Киеве тревогу объявили в 08:10, в области – в 08:11. Впоследствии в Сети сообщили о звуках взрывов.

Напомним, утром в пятницу воздушную тревогу объявили в части областей Украины. По состоянию на 08:12 "красные" все области, кроме западных. Уже в 08:35 тревога охватила всю страну.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким декабря заявил, что ожидается около 60 российских ракет.

За ходом событий в режиме лайфа можно следить на Официальном канале TSN.ua.

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