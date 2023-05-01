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В Киевской области работает ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2253
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области работает ПВО

Украинские силы ПВО защищают небо / Фото: Александр Павлюк

Сохраняйте спокойствие.

В Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу сил противовоздушной обороны.

Отойдите от окон, не снимайте работу ПВО, не комментируйте в соцсетях – призывает МВД.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за ракетной опасности.

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Дата публикации
Просмотры
2253
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