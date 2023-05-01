Сохраняйте спокойствие.
В Киевской области работает ПВО.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
"Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу сил противовоздушной обороны.
Отойдите от окон, не снимайте работу ПВО, не комментируйте в соцсетях – призывает МВД.
Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за ракетной опасности.
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