В Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу сил противовоздушной обороны.

Отойдите от окон, не снимайте работу ПВО, не комментируйте в соцсетях – призывает МВД.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за ракетной опасности.