В Киевской области работает противовоздушная оборона – ОВА (видео)

Алексей Кулеба призвал местных не снимать и не выкладывать в соцсетях фото и видео работы Вооруженных сил Украины.

В Киевской области работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО", — отметил он.

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Кулеба призвал местных не снимать и не выкладывать в соцсетях фото и видео работы Вооруженных сил Украины.

Очевидцы сообщают о шести иранских дронах-камикадзе в Киеве.

Кроме того, по данным военного корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко, в районе Борисполя пытаются сбить иранские дроны.

Цаплиенко добавляет, что еще один шахид летит в сторону Борисполя.

Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Напомним, российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами утром 17 октября. В результате атаки дронов-камикадзе разрушен жилой дом в Шевченковском районе, где погибли четыре человека.

Среди погибших в Киеве — молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности.

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