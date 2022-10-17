В Киевской области работает противовоздушная оборона – ОВА (видео)

Алексей Кулеба призвал местных не снимать и не выкладывать в соцсетях фото и видео работы Вооруженных сил Украины.
В Киевской области работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО", — отметил он.
Кулеба призвал местных не снимать и не выкладывать в соцсетях фото и видео работы Вооруженных сил Украины.
Очевидцы сообщают о шести иранских дронах-камикадзе в Киеве.
Кроме того, по данным военного корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко, в районе Борисполя пытаются сбить иранские дроны.
Цаплиенко добавляет, что еще один шахид летит в сторону Борисполя.
Напомним, российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами утром 17 октября. В результате атаки дронов-камикадзе разрушен жилой дом в Шевченковском районе, где погибли четыре человека.
Среди погибших в Киеве — молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности.
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