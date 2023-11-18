В Киевской области пьяный водитель внедорожника врезался в фасад дома: что известно

Содержание алкоголя в крови 44-летнего водителя в 10 раз превышало допустимую норму.
Вгороде Украинка на Киевщине пьяный водитель внедорожника врезался в фасад дома.
Об этом сообщает полиция Киевщины в Telegram.
"Нетрезвый 44-летний водитель Hummer, двигаясь по городу Украинка, не справился с управлением и столкнулся с фасадом дома. Содержание алкоголя в крови мужчины составляло 2,03 промилле (это в 10 раз больше допустимой нормы – ред.)", — рассказали в полиции.
Водитель и два пассажира доставлены в больницу с травмами разной степени.
Сейчас мужчина задержан.
По этому факту проводится досудебное расследование [ч. 1 ст. 286-1 УКУ].
Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).
Напомним, в Киеве 14 ноября пьяная 20-летняя девушка устроила страшное ДТП и скрылась. Погибли двое мужчин.
17 ноября суд взял под стражу 20-летнюю девушку-водителя и пассажира Audi. Согласно определению суда, оба подозреваемых будут находиться под стражей на время следствия.
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