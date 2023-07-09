В Киевской области пьяный водитель протаранил дерево – погиб двухлетний ребенок

В Киевской области в ДТП погиб ребенок.

В Киевской области, возле Макарова, в результате аварии с участием нетрезвого водителя погиб двухлетний мальчик, еще двое детей и четверо взрослых получили травмы.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Событие произошло в центре села Нижиловичи, 8 июля, около 23 часов. Предварительно 46-летний водитель автомобиля "Skoda" с явными признаками опьянения не справился с управлением и въехал в дерево.

Водитель и шесть находившихся в авто пассажиров получили повреждение различной тяжести. Среди них трое детей – 15, 8 и 2 лет. Самый маленький мальчик скончался в карете скорой помощи.

Напомним, в Киеве вода на пляжах не отвечает нормативам качества – где нельзя купаться.

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