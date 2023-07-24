Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киевской области пьяный ревнивец убил сожительницу ударами ножа в шею

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
681
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киевской области пьяный ревнивец убил сожительницу ударами ножа в шею

Мужчина ножом нанес женщине многочисленные удары в область шеи и лица. / Фото: УНІАН

Трагедия произошла в селе Шевченково, когда пара распивала спиртное.

В Киевской области сообщено о подозрении мужчине, убившему сожительницу ударами ножа в шею.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевщины.

При процессуальном руководстве прокуроров Броварской оружейной прокуратуры сообщено о подозрении 33-летнему жителю Киевщины по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

По данным следствия, 19 июля 2023 года в селе Шевченково во время употребления алкогольных напитков между сожительницами на почве ревности возник конфликт. Мужчина ножом нанес женщине многочисленные удары в область шеи и лица. От полученных колото-резанных ранений потерпевшая скончалась.

По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется Броварским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области.

Напомним, в селе Зарудье на Киевщине мужчина из-за обиды забил молотком до смерти свою любимую. После этого он скрылся с места происшествия.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
681
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация