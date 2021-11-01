В Киевской области пьяный патрульный совершил смертельное ДТП: фото, видео

В результате аварии 19-летний пассажир получил серьезные телесные повреждения, был доставлен в больницу, где на следующий день умер.

В Киевской области пьяный патрульный совершил смертельное ДТП.

Авария произошла в ночь на 28 октября в Белой Церкви.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления ДБР Киева сообщили о подозрении полицейскому батальону патрульной полиции города Белая Церковь Киевской области, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие", — говорится в сообщении ДБР.

Ночью 28 октября полицейский отвозил домой товарища, с которым они отдыхали вместе. Превысив скорость, патрульный не справился с управлением и врезался в бетонный столб.

В результате ДТП его 19-летний пассажир получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу, где на следующий день умер.

Правоохранитель подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве BMW снес киоск с фастфудом. В результате аварии пострадал ночной продавец, его госпитализировали.

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