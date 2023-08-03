В Киевской области псевдоволонтер наживался на военных: как действовала схема (фото)

Под видом гуманитарной помощи для сил обороны мужчина ввозил в Украину автомобили, которые перепродавал военнослужащим.

В Киевской области разоблачен псевдоволонтер, который наживался на военных.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"44-летний житель Белоцерковщины наладил незаконную схему обогащения во время военного положения. Так, под видом гуманитарной помощи для сил обороны мужчина ввозил в Украину автомобили, которые в дальнейшем перепродавались военнослужащим", — отметил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Псевдоволонтера задержали полицейские Киевщины во время незаконной продажи военнослужащим трех автомобилей на сумму 537 тысяч гривен.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи [ч.3 ст. 201-2 УКУ].

Мужчина ввозил в Украину автомобили, которые затем перепродавались военнослужащим / Фото: Полиция Киева / Facebook

Псевдоволонтер наладил незаконную схему обогащения во время военного положения / Фото: Полиция Киева / Facebook

Максимальный срок наказания, который грозит псевдоволонтеру – семь лет за решеткой.

Делок задержан во время незаконной продажи военнослужащим трех автомобилей на сумму 537 тысяч гривен / Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, в Киеве сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации. Он организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

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