В Киевской области проверили готовность к обороне столицы

Глава ОВА заверил, что рубежи обороны Киева и области постоянно усовершенствуют и наращивают.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк и глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба проверили, как идет работа по усовершенствованию многоэшелонированной системы обороны в Киевской области.

Об этом сообщили в Киевской ОВО.

"Сегодня проверили готовность оснащения позиций. Каждый день работаем над усовершенствованием и наращиванием рубежей обороны, в том числе и столицы”, — говорится в сообщении.

Алексей Кулеба заверил, что военных обеспечивают всем необходимым – оснащением, техникой, спецсредствами.

"Особое внимание уделяем потребностям личного состава и их комфорту", — подчеркнул он.

Напомним, ВСУ строят оборонительные позиции там, где существует высокий риск угрозы вторжения.

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