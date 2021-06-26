В Киевской области прорвало дамбу: на место выехали спасатели

ЧП произошло в Фастовском районе.
В Киевской области прорвало дамбу. ЧП произошло в Фастовском районе.
Как сообщает УНН, на место аварии выехали сотрудники ГСЧС.
"Прорвало дамбу между прудами в Фастовском районе", — сообщила руководительница прессслужбы ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
⚡️ На Киевщине, возле поселка Осиновое прорвало дамбуОпубликовано УНН — Украинские Национальные Новости Суббота, 26 июня 2021 г.
Напомним, недавно в центре Киева посреди дороги образовалась огромная яма из-за прорыва трубы.