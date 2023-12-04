В Киевской области пропавшего мальчика обнаружили мертвым: первые подробности трагедии

Тело мальчика было обнаружено в Киевском водохранилище.

В Киевской области обнаружило тело 7-летнего мальчика, которого разыскивали с 3 декабря.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Об исчезновении ребенка в Нацполицию сообщила мать ребенка 3 декабря.

"Спасатели совместно с полицейскими разыскивают Владислава Гарвату из с. Козаровичи Вышгородского района", — говорилось в сообщении.

Тело 7-летнего мальчика обнаружили в Киевском водохранилище.

"Двое суток спасатели и полицейские искали Владислава Гарвату из села Козаровичи Вышгородского района. Но, к сожалению, чуда не произошло", — отметили спасатели.

Напомним, в Днепропетровской области нашли тело 4-летнего мальчика Завара Калмыкова. В полиции рассказали, что тело ребенка обнаружили в колодце.

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