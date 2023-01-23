В Киевской области искали 16-летнюю девушку: фото, приметы

Обновлено: Полиция Киевщины разыскала 16-летнюю Елизавету Прокопюк из села Осыково.

В Киевской области пропала 16-летняя девушка.

Несовершеннолетняя Елизавета Прокопюк из села Осыково ушла из дома утром 23 января и до сих пор не вернулась. В полицию с заявлением об исчезновении ребенка обратилась ее бабушка.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Приметы: на вид девушке 15-16 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы крашеные, рыжие, длинные, лицо круглое.

Одета в шубу голубовато-серого цвета, длинный белый свитер, черные угги с серым мехом.

"В случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении девушки, звонить по номеру спецлинии полиции 102 или в Фастовское управление полиции по телефону +38 093 303 4986", — просят в полиции.

Напомним, учебу в школах и лицеях Броваров прекратили: поступило тревожное сообщение с угрозами в сторону школьников.

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