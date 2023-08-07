В Киевской области пропала 13-летняя девочка: фото, приметы

В Киевской области пропала 13-летняя девочка.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Полиция Киевщины разыскивает 13-летнюю Кристину Надточий из села Дубовое. Сегодня, 7 августа, в 12:22 в полицию поступило сообщение об исчезновении малолетнего ребенка", — говорится в сообщении.

На поиски девочки оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины, в том числе работники сектора полицейской деятельности Березань Броварского управления полиции, уголовная полиция, ювенальная превенция.

Приметы: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые до плеч.

Кристина была одета в футболку светлого цвета, черные лосины и кеды темного цвета.

Полиция Киевщины разыскивает 13-летнюю Кристину Надточий из села Дубовое / Фото: Полиция Киевской области

"Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или в Броварское районное управление полиции по телефону +38(097) 759 43 24", — просят у полиции.

Напомним, под Киевом в селе Ходосовка произошла трагедия. Во время отдыха в детском лагере в озере утонул 10-летний мальчик Иван.

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