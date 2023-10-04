В Киевской области прокурор погорел на взятке в $30 тысяч – подробности

В Киевской области сотрудники ГБР и СБУ задержали прокурора Фастовской окружной прокуратуры по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, прокурор требовал и получил двумя траншами от представителя субъекта хозяйственной деятельности неправомерную выгоду – 30 тысяч долларов за закрытие уголовного производства.

"3 октября 2023 года он был задержан при получении 15 000 долл США. Первая часть ему была передана на предыдущей встрече. Кроме того, работник прокуратуры, выдвинул требование передать ему еще 15 000 долл. США за закрытие другого уголовного производства", — говорится в сообщении.

Прокурору готовится уведомление о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (4 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Напомним, мэр Сум получил подозрение по делу о получении взятки.

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