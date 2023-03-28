В Киевской области произошло смертельное ДТП: двое взрослых погибли, пострадавшего ребенка деблокировали из автомобиля

Водитель автомобиля Hyundai Sonata во время движения на автодороге не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии на Киевщине погибли два человека.

Деблокирован ребенок, который был травмирован в результате ДТП.

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Также читайте Ночная атака БпЛА: сколько дронов сбили над Киевом

ДТП произошло на автодороге Фастов – Фастовец.

Прибывшие на место аварии спасатели установили, что водитель автомобиля Hyundai Sonata во время движения не справился с управлением и съехал в кювет.

"В результате ДТП погибли два человека, еще два – пострадали, среди них – шестилетний ребенок. Спасатели деблокировали его из автомобиля и передали медикам", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мать на глазах 12-летнего сына пыталась покончить с собой.

Автобус влетел в озеро: головокружительную аварию зафиксировали камеры наблюдения

Читайте также: