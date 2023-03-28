В Киевской области произошло смертельное ДТП: двое взрослых погибли, пострадавшего ребенка деблокировали из автомобиля

Водитель автомобиля Hyundai Sonata во время движения на автодороге не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате аварии на Киевщине погибли два человека.
Деблокирован ребенок, который был травмирован в результате ДТП.
Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
ДТП произошло на автодороге Фастов – Фастовец.
Прибывшие на место аварии спасатели установили, что водитель автомобиля Hyundai Sonata во время движения не справился с управлением и съехал в кювет.
"В результате ДТП погибли два человека, еще два – пострадали, среди них – шестилетний ребенок. Спасатели деблокировали его из автомобиля и передали медикам", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве мать на глазах 12-летнего сына пыталась покончить с собой.
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