В Киевской области произошли аварийные отключения света из-за непогоды: сколько населенных пунктов в перечне

В настоящее время остаются обесточенными 48 населенных пунктов полностью и 54 частично.

В Киевской области из-за ухудшения погоды в Украине открыли свет.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"На местах аварий работают бригады ДТЭК Киевские региональные электросети. Они уже вернули свет в 21 обесточиваемый полностью населенный пункт и в 64 — частично. Отремонтировали 678 трансформаторных подстанций и 34 воздушные линии 6-10 кВ", — говорится в сообщении.

В настоящее время остаются обесточенными 48 населенных пунктов полностью и 54 – частично пострадавших от непогоды.

Поврежденными остаются 46 линий 6-10 кВ, 601 трансформаторная подстанция.

Также есть отключение в сети 0,4 кВ, непосредственно питающие дома клиентов.

"Специалисты напоминают, во время непогоды следует соблюдать правила безопасности: не приближаться к оголенным проводам, оборванным линиям, открытым дверям и люкам электроустановок, а также поврежденным опорам", — добавили в администрации.

Напомним, нынешнее метеорологическое лето, которое началось 25 мая, закончилось 1 сентября и в общей сложности длилось 100 дней. Метеорологическая осень в Киеве началась на две недели раньше климатической нормы.

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