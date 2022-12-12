В Киевской области произошли аварийные отключения света из-за непогоды — ДТЭК

Ремонтные бригады работают на местах аварий, чтобы возобновить электроснабжение.

В Киевской области из — за ухудшения погодных условий произошли аварийные отключения света. По состоянию на утро 12 декабря полностью обесточенными остаются 14 населенных пунктов, частично – 37.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети.

Из — за порывов ветра обесточены 32 линии электропередачи 6-10 кВ и 525 трансформаторных подстанций. На местах аварий трудятся ремонтные бригады.

Аварийные (экстренные) отключения применены по всей Киевской области. Жертв или пострадавших из-за непогоды на Киевщине нет.

Напомним, генеральный директор Yasno порадовал киевлян положительной динамикой по отключениям света. По словам Сергея Коваленко, среднее время отсутствия электроснабжения сократилось более чем на два часа. Раньше оно составляло 5 часов и 32 минуты.

Аварийные отключения: электроэнергии до сих пор не хватает почти по всей стране

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