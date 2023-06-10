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В Киевской области произошла страшная авария с погибшими: фото

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Киевской области произошла страшная авария с погибшими: фото

В Киевской области 10 июня произошла смертельная авария. / Фото: facebook/Андрей Небытов

Погибли два человека.

В Киевской области в субботу, 10 июня, произошла смертельная авария. В результате ДТП погибли два человека и 8 травмированы, среди которых — дети.

Об этом сообщил руководитель Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

"В результате ДТП вблизи села Чупира два человека — мужчина и женщина, находившиеся в микроавтобусе Renault погибли", — говорится в сообщении.

Среди пострадавших двое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. В другом автомобиле Hyundai также трое пострадавших. Пострадавших доставили в больницы.

В результате ДТП в Киевской области погибли два человека. / © facebook/Андрей Небытов
В результате ДТП в Киевской области погибли два человека. / Фото: facebook/Андрей Небытов
В Киевской области возле села Чупира произошла страшная авария с погибшими. / © facebook/Андрей Небытов
В Киевской области возле села Чупира произошла страшная авария с погибшими. / Фото: facebook/Андрей Небытов

Как сообщалось, на бульваре Леси Украинки в Киеве произошло жуткое ДТП. В результате инцидента травмировался водитель. Как сообщают столичные паблики, за рулем якобы были известны спортсмен и блогер.

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Дата публикации
Просмотры
1934
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