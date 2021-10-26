В Киевской области произошел взрыв газа в детском саду: разрушены стены и перекрытия

В Киевской области произошел взрыв газа в детском саду: разрушены стены и перекрытия

В результате ЧП, к счастью, никто не пострадал.

Во вторник, 26 октября, в селе Кодаки Киевской области произошел взрыв в помещении пищеблока, смежном с котельной, на территории детского учебного заведения "Вербиченька".

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Взрыв разрушил стены пищеблока и перекрытия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Дальнейшего возгорания взрыв не вызвал, но здание детсада получило значительные повреждения.

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Как уточнили в пресс-службе Нацполиции, правоохранители установили, что сегодня работники газового хозяйства сняли пломбы на газовых счетчиках и начали отапливать помещение сада газом.

Причину взрыва в помещении котельной и пищеблока устанавливают работники АО "Киевоблгаз".

Напомним, во вторник, 26 октября, в жилом доме в российском городе Балтийске (Калининградская область) раздался мощный взрыв, после которого в здании начался пожар.

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