В Киевской области произошел трагический инцидент на железнодорожных путях: подробности

В Киевской области поезд сбил молодого человека, от полученных травм он погиб на месте.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

"Вчера, 13 января, около 11:55 часов, в полицию поступило сообщение от начальника железнодорожной станции "Боярка", что на 876-м километре в пределах станции "Тарасовка" смертельно травмирован молодой парень", — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, 18-летний парень, в нарушение правил, решил перейти колеи, несмотря на запрещенный сигнал светофора. В результате его сбил поезд, курсировавший между Киевом и Львовом. От полученных травм молодой человек погиб на месте.

В связи с инцидентом полиция начала досудебное расследование по факту трагедии с влечением (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины). Полиция Киевщины напоминает о повышенной опасности на железнодорожных путях и призывает осторожничать.

Напомним, в крушении поезда Прага-Кошице чешской компании RegioJet, следовавшей в Чоп, погибли четыре человека, двое из которых — гражданки Украины.

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