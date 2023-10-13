В Киевской области произошел мощный пожар: горели склады (фото)

Обошлось без жертв и пострадавших.
В городе Украинка Киевской области этой ночью произошел пожар на производственно-складском помещении. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"В 01:30 пожарные остановили распространение огня, еще через час ликвидировали пожар", — отметили спасатели.
Для тушения пожара от ГСЧС было задействовано 10 единиц техники и 45 человек личного состава.
В результате ликвидации пламени были спасены деревообрабатывающие станки, помещения гаражного кооператива, производственно-складское здание, сырье и деревянные материалы.
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