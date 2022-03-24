В Киевской области прогремел ряд взрывов: видно яркое зарево

Пока нет официальной информации, что это за взрывы и где именно они произошли.

Жители Киевской области сообщают о десятке мощных громких взрывов, в результате которых на небе было видно яркое зарево.

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"С десяток взрывов – за несколько минут. От одного свет продолжался 5 секунд, как закат. Стены трясло", – рассказала в комментарии ТСН.ua жительница Белой Церкви.

"У нас с четырех сторон зарево большое. Что-то горит. Взрыв был такой силы, что стены задрожали и стекла", – рассказали жители области.

Напомним, 24 марта под Васильковом Киевской области попал под обстрел эвакуационный поезд 43 Киев-Ивано-Франковск. В трех вагонах выбило окна.