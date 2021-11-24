В Киевской области программист "Эпицентра" украл компьютеров на 340 тыс. грн: куда он потратил деньги

В Киевской области программист "Эпицентра" украл компьютеров на 340 тыс. грн: куда он потратил деньги

Мужчина получил 5 лет тюрьмы.

Программист "Эпицентра" на Киевщине украл 23 компьютера с места работы, продал их за бесценок и проиграл деньги в онлайн-казино. Мужчина нанес ущерб компании на сумму более 340 тысяч гривен.

Об этом идет речь в решении Васильковского горрайонного суда Киевской области от 11 ноября.

Все началось с того, что коллега мужчины попросила его о помощи с покупкой ноутбука. Но вместо этого он взял у нее задаток, сразу перевел его на платформу онлайн-казино и проиграл. Программист хотел отыграться, когда получил оставшуюся сумму, но снова его проиграл.

Затем мужчина начал воровать технику с места работы. Он выносил из "Эпицентра" и продавал компьютеры стоимостью около 13,5 тысяч гривен по 3-6 тысяч и сразу платил взносы в казино.

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Злоумышленник признал себя виновным на суде и раскаялся. Он объяснил, что страдал игроманией. По словам мужчины, он перестал играть в казино и устроился на работу, а также начал ходить к психологу, чтобы преодолеть зависимость.

За все предъявленные обвинения он мог получить 12 лет тюрьмы. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Кроме того, он должен выплатить бывшему работодателю 341 145 гривен и 20 600 гривен пострадавшей коллеге.

Напомним, что в Ужгороде парень обокрал медицинскую лабораторию, однако не смог выйти из помещения, а потому вызвал полицию.

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