В Киевской области пригородные и междугородные автобусы начали курсировать на 220 маршрутах

В Киевской области пригородные и междугородные автобусы начали курсировать на 220 маршрутах

В ближайшее время сеть планируется расширить.

В Киевской области пригородные и междугородные автобусы уже начали курсировать по 220 маршрутам.

Для этого задействовано около 250 транспортных средств.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

В ближайшее время сеть планируется расширить.

"Сейчас работаем над тем, чтобы восстановить автобусное сообщение в тех местах, где в результате боевых действий были разрушены дорожные покрытия и переправы. В ближайшее время прогнозируем восстановление до 300 автобусных маршрутов и увеличение подвижного состава до 400 единиц", — рассказал он.

В ОВА напомнили, что автобусные маршруты в области восстановили на деоккупированных территориях; транспортные средства начали курсировать из Бучи, Ирпеня, Бородянки, Гостомеля и Немишаева.

Напомним, Киевщину до сих пор очищают от взрывоопасного железа, которое по себе оставили оккупанты. Мины, ракеты, снаряды – каждый день наши саперы обезвреживают все то, чем должны были убивать украинцев.

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