В Киеве и области предупреждают об опасных метеорологических явлениях

В регионе объявлен первый уровень опасности – желтый.

В Киеве и области Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях.

Днем в субботу, 14 июля, в столице и Киевской области прогнозируется сильный дождь и гроза. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности – желтый.

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"Будьте внимательны и осторожны во время пребывания на улице в непогоду", — призывают в КГГА.

Напомним, в Киеве 7 июля залповый ливень натворил беды: людей сносило потоками воды, повреждены некоторые дороги. Больше всего пострадали Голосеевский и Печерский районы.

В Киеве во время ливня девушку унесло потоком воды

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