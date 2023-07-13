В Киеве и области предупреждают об опасных метеорологических явлениях

В регионе объявлен первый уровень опасности – желтый.
В Киеве и области Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях.
Днем в субботу, 14 июля, в столице и Киевской области прогнозируется сильный дождь и гроза. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Объявлен первый уровень опасности – желтый.
"Будьте внимательны и осторожны во время пребывания на улице в непогоду", — призывают в КГГА.
Напомним, в Киеве 7 июля залповый ливень натворил беды: людей сносило потоками воды, повреждены некоторые дороги. Больше всего пострадали Голосеевский и Печерский районы.