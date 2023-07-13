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В Киеве и области предупреждают об опасных метеорологических явлениях

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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В Киеве и области предупреждают об опасных метеорологических явлениях

В Киевской области прогнозируется значительный дождь и гроза / Фото: pixabay.com

В регионе объявлен первый уровень опасности – желтый.

В Киеве и области Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях.

Днем в субботу, 14 июля, в столице и Киевской области прогнозируется сильный дождь и гроза. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности – желтый.

"Будьте внимательны и осторожны во время пребывания на улице в непогоду", — призывают в КГГА.

Напомним, в Киеве 7 июля залповый ливень натворил беды: людей сносило потоками воды, повреждены некоторые дороги. Больше всего пострадали Голосеевский и Печерский районы.

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Дата публикации
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184
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