С предприятия в Белой Церкви взыщут почти 3,5 млн грн.

В Киевской области предприятие загрязняло воздух опасными выбросами.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Киевской областной прокуратуры в суде добились взыскания с предприятия почти 3,5 млн грн ущерба, причиненного вследствие нарушения законодательства об охране окружающей среды", — говорится в сообщении.

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Установлено, что на территории города Белая Церковь предприятие, не имея соответствующего разрешения, выполнило в сверхнормативном режиме выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Такие действия юридического лица являются нарушением природоохранного законодательства и нанесли государству ущерб почти на 3,5 млн грн.

По этим основаниям прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Хозяйственный суд Киевской области поддержал принципиальную позицию прокуроров и удовлетворил иск по взысканию с предприятия указанного ущерба.

Напомним, война нанесла окружающую среду Киева и области ущерб более чем на 47 миллиардов гривен.

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