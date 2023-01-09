В Киевской области пойдет дождь и приморозит: водителей и пешеходов предупреждают об опасности

В области ожидается похолодание и порывы ветра.

В Киевской области в течение вторника, 10 января, ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков температура воздуха ночью опустится до -3 -8 градусов, днем 0 -5 градусов.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Ночью без осадков, днем местами мокрый снег, дождь. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами гололед, на дорогах гололедица, предупредили водителей и пешеходов.

Напомним, под Киевом 9 января произошло масштабное ДТП. На Житомирской трассе, в районе Макарова, столкнулись 10 автомобилей. Причина – сильная гололедица.

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