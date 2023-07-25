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В Киевской области после ливня упал купол старого храма: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Свято-Николаевская церковь в селе Бзов была построена в 1863 году.

В Киевской области после ливня упал купол Свято-Николаевского храма села Бзов в Броварском районе.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Веселый поп".

"От старости упал центральный купол церкви святого Николая, которая является самым древним храмом Березанского благочиния Киевской области, 1863 года постройки", — говорится в сообщении.

Теперь необходимо укрепить столбы барабана и восстановить купол.

Отметим, храм в честь святителя Николая Чудотворца принадлежит Бориспольской епархии Березанского благочиния УПЦ Московского патриархата.

Напомним, в Киевской области горел женский монастырь в честь Святых Царственных мучеников, принадлежащий к Белоцерковской епархии УПЦ Московского патриархата.

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Дата публикации
Просмотры
1357
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