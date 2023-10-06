В Киевской области после деоккупации обнаружили 15 массовых захоронений

Неидентифицированными остаются около 180 тел граждан.
В Киевской области после деоккупации обнаружили 1377 убитых и погибших граждан. Также удалось установить 15 мест массовых захоронений, из которых эксгумировано 180 тел мирных жителей.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
Там продолжают фиксировать факты военных преступлений окупантов.
"Правоохранители Киевщины после деоккупации области обнаружили 1377 убитых и погибших граждан. Также установлено 15 мест массовых захоронений, из которых эксгумировано 180 тел местных жителей. Больше всего "братских могил" в Бучанском районе — 12, в которых обнаружено 169 человек", — сообщили в пресс-службе .
В полиции уточнили, что неидентифицированными остаются около 180 тел граждан.
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области провели эксгумацию тела мужчины, который погиб от пыток кафиров в одном из застенков областного центра.
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