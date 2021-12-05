В Киевской области полицейский совершил смертельное ДТП: погибли два человека, ГБР проводит расследование

32-летний полицейский-водитель на автомобиле Volkswagen Passat влетел в "ЗАЗ-Таврия".
В Киевской области поздно вечером 4 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского. В результате ДТП погибли два человека.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, происшествие случилось около 23:30 недалеко от поселка Новые Петровцы. Там 32-летний полицейскией-водитель на автомобиле Volkswagen Passat влетел в “ЗАЗ-Таврия”.
В результате аварии на месте погиб 23-летний пассажир “Таврии”, еще два человека — 23-летний водитель и 22-летняя пассажир — получили травмы разной степени тяжести. Девушка впоследствии скончалась больнице.
"Водитель Volkswagen Passat доставлен в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения. В настоящее время полицейский задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сотрудники Государственного бюро расследований выясняют все обстоятельства данного ДТП. В Главном управлении уже назначено служебное расследование по данному факту", – рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что в Днепре водитель автобуса сбил на пешеходном переходе мужчину: пострадавшего госпитализировали с серьезной травмой.
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