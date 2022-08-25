В Киевской области показали последствия российского ракетного удара (фото)

Жертв и пострадавших нет.

В ночь на 25 августа российская армия ударила двумя ракетами по Вышгородскому району Киевской области. Они попали в объекты инфраструктуры.

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов показал фото последствий атаки РФ.

Он отметил, что благодаря своевременным превентивным мерам жертв удалось избежать.

"Есть незначительные повреждения сооружений, впрочем, пожара удалось избежать. Сейчас полиция проводит обследование территории на предмет обнаружения других мест попадания", — написал Небитов.

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Напомним, угроза нанесения ракетных ударов по Украине не исчезла, она остается высокой. В Черном море Россия держит 28 крылатых ракет типа "Калибр".

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