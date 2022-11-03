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В Киевской области пограничники разоблачили коллаборанта: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киевской области пограничники разоблачили коллаборанта: фото

Иллюстративное фото

Как выяснилось, брат этого человека – военнослужащий армии РФ, и сейчас находится в Херсоне.

В Киевской области пограничники задержали коллаборанта, у которого есть знакомые среди боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы в Telegram.

Как отмечается, в телефоне мужчины правоохранители обнаружили переписку пророссийского содержания.

"Как выяснилось, брат этого мужчины — военнослужащий армии РФ, и сейчас находится в Херсоне. Также у мужчины есть знакомые среди боевиков так называемой армии "ДНР/ЛНР", — говорится в сообщении.

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Напомним, правоохранители установили личности российских палачей, которые расстреляли машину под Киевом и угрожали мирным жителям казнью. Один из них 36-летний ефрейтор из города Чита в Забайкальском крае России. Второй – Белик Базаржапов, старший механик отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ из Бурятии.

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Дата публикации
Просмотры
427
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