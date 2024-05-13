В Киевской области поезд сбил мужчину: ему ампутировали ноги

В полиции рассказали, что травмированного мужчину доставили в больницу, ему провели операцию по ампутации нижних конечностей.
В Киевской области поезд сбил мужчину.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"В ночь на 13 мая, на одной из железнодорожных станций Белоцерковского района был обнаружен травмированный молодой человек. О событии в полицию сообщил диспетчер железной дороги. Машинист товарного электропоезда совершил экстренное торможение и сообщил о травмированном мужчине диспетчеру", – говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что травмированного мужчину доставили в больницу и провели операцию по ампутации нижних конечностей.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Правоохранители Киевщины призывают соблюдать меры безопасности на путях, переходить их в специально отведенных местах на разрешенные сигнальные указатели движения.
Напомним, в Киеве произошло жуткое ДТП – фура чуть не упала на женщину.
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