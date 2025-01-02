В Киевской области поезд раздавил парня

По данным полиции, парень по неизвестным причинам находился на железнодорожных путях.

В Глевахе электропоезд сбил 22-летнего парня.

О несчастном случае сообщили в полиции Киевской области.

Правоохранители предварительно установили, что поезд сообщением "Киев-Варшава" совершил наезд на молодого человека, который находился на железнодорожных путях.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи Фастовского управления полиции начали досудебное расследование по данному факту (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Одесской области на перегоне между станциями "Мардаровка" и "Чубовка" на 15-летнюю девушку наехал грузовой поезд.

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