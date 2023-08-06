В Киевской области подросток на скутере сбил ребенка: оба оказались в больнице (фото)

В Сквире Киевской области произошло ДТП: 15-летний подросток на скутере Yamaha сбил 7-летнего велосипедиста.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

"ДТП в Сквире. Предварительно правоохранители установили, что 15-летний подросток руководил скутером Yamaha и совершил наезд на 7-летнего мальчика, который катался на велосипеде. В результате столкновения детей с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение", — рассказали в пресс-службе.

На месте аварии / Фото: ГУ НП в Киевской области

Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

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