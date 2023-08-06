В Киевской области подросток на скутере сбил ребенка: оба оказались в больнице (фото)

Полиция устанавливает все происшествия аварии.
В Сквире Киевской области произошло ДТП: 15-летний подросток на скутере Yamaha сбил 7-летнего велосипедиста.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
"ДТП в Сквире. Предварительно правоохранители установили, что 15-летний подросток руководил скутером Yamaha и совершил наезд на 7-летнего мальчика, который катался на велосипеде. В результате столкновения детей с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение", — рассказали в пресс-службе.
Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.
Напомним, на Волыни водитель грузового автомобиля наехал на 13-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.
А в Ровенской области под колесами автомобиля отца погиб годовалый сын.
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