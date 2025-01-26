В Киевской области подростки жестоко избили парня в подвале: за дело взялась полиция

Правоохранители Киевской области приступили к проверке после обнаружения видео, на котором группа молодых людей нападает на парня. Инцидент был зафиксирован во время мониторинга соцсетей в одном из Telegram-каналов.

Об этом говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел на Бучанщине. На видео видно, что один из участников драки продолжал избивать парня ногами и руками, пока его не оттащил другой юноша. Другие же участники события снимали это все на видео и смотрели, не проходят ли мимо подвала жители дома.

Информацию о дате этого инцидента и было ли обращение от потерпевшего или его родственников в правоохранительные органы - в полиции не предоставили. Также отмечено, что сотрудники полиции внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и всех его участников.

Напомним, в Белой Церкви в Киевской области подростки избили 12-летнюю девушку. К правоохранителям от матери девушки поступило заявление. Правоохранители выяснили, что телесные повреждения девушке нанесли трое несовершеннолетних — ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние парни.

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