В Киевской области подростки поджигали релейные шкафы на железной дороге: как накажут злоумышленников (фото)

Фигурантам грозит до 10 лет за решеткой, а следователи устанавливают заказчиков этого преступления.
В Киевской области четверо парней облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли комплекс автоматических устройств, отвечающих за работу светофора на железнодорожных путях.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Уведомление о преступлении в полицию поступило от диспетчера Дарницкой дистанции сигнализации и связи. На перегоне Барышевка-Борисполь неизвестные совершили поджог релейного шкафа сигнальной установки, что нарушило работу транспорта.
Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили правонарушителей. Как выяснили полицейские, юноши получили "заказ" от неустановленного лица через мессенджер Telegram.
За денежное вознаграждение парни совершили на железнодорожной перегоне четыре аналогичных поджога, в результате чего нанесли материальный ущерб "Укрзалізниці", сумма которых устанавливается.
Копы задержали трех жителей Борисполя и поместили в изолятор временного содержания. Также к совершению указанных правонарушений причастен их 19-летний товарищ.
"По факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц и повреждения путей сообщения и транспортных средств, при процессуальном согласовании Бориспольской окружной прокуратуры, четырем злоумышленникам следователи сообщили о подозрении (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст.277 УК). Фигурантам грозит до 10 лет за решеткой", — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители устанавливают заказчиков этого преступления.
Напомним, полиция Киевщины сообщила о подозрении группе молодых людей, которые разбили вагон поезда Яготин-Киев. Правоохранители установили всех причастных к правонарушению. Ими оказались 10 жителей Бориспольского района и столицы от 13 до 21 лет. Им грозит до четырех лет ограничение или лишение свободы.
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