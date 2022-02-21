В Киевской области подполковник полиции продавал амфетамин (фото)

Подполковника задержали при очередной попытке сбыта наркотиков.

В Киевской области задержали подполковника Белоцерковского отделения полиции, старшего оперуполномоченного по особым поручениям, за продажу амфетамина.

Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что мужчина наладил механизм сбыта психотропного вещества с декабря 2021 года. Он продавал амфетамин наркозависимым.

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители несколько раз купили у подполковника около 500 г вещества. Подполковник полиции был задержан при очередной попытке сбыта более 800 г амфетамина.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что гражданка Украины Наталья Зеленина пятый год находится в незаконном заключении на временно оккупированной территории Донецкой области. Ее обвинили в "контрабанде наркотиков".

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