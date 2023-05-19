В Киевской области под Иванковом с нуля отстроили мост, который взорвали оккупанты

В Киевской области отстроили мост через реку Таль, расположенный на трассе Киев – Иванков – Овруч. оккупанты взорвали его, отступая из Киевской области. Все конструкции переправы были разрушены в результате взрыва.

Об этом сообщает Минвосстановления.

Восстановление моста позволяет восстановить полноценное транспортное сообщение между Киевом и Иванковской общиной, упростит логистику местных жителей, а также улучшит доставку грузов.

В министерстве отметили, что во время подготовки к восстановлению проведено обследование моста и разминирование территории.

На строительство моста ушло семь месяцев. Активные работы начались в ноябре 2022 года.

Мост через реку Таль построили практически с нуля: установили опоры, балки и пролетное строение. Он имеет две асфальтированных полосы движения и тротуары. По мосту, который находится на трассе Киев – Иванков – Овруч, уже проехал первый автотранспорт.

В Минвосстановления напомнили, что это уже второй мост, построенный в Киевской области. В прошлом году полноценно заработал еще мост на трассе Киев – Харьков – Довжанский.

Напомним, впервые в Украине после российского вторжения отстроили два больших стратегических моста. Один из объектов – мост через Трубеж возле поселка Борщев на Харьковской трассе. Второй – мост через реку Ирпень в Стоянке на Житомирской трассе.

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