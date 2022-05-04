В Киевской области почти полностью восстановили водоснабжение — ОП

В Киевской области почти полностью восстановили водоснабжение — ОП

В Киевской области полностью восстановлено централизованное водоснабжение во всех населенных пунктах, за исключением одного.

На сегодняшний день полностью восстановлено централизованное водоснабжение во всех населенных пунктах Киевщины , кроме села Кухари Иванковской громады, там еще продолжаются работы по восстановлению.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Также он отметил, что полностью или частично осуществляется электроснабжение в 501 населенном пункте для 288,6 тыс. потребителей.

Газоснабжение восстановлено в 118 населенных пунктах Киевской области. В Ирпене – на 30%.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов "Укравтодор" начал процесс восстановления дорог области.

На Варшавской трассе за время ведения боевых действий были уничтожены три искусственных сооружения. На сегодняшний день этими разрушенными мостами обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с Житомирской автомобильной дорогой М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

Открыто движение через реку Тетер насыпным мостом.

Напомним, в оккупированной Боровой Харьковской области не хватает медикаментов, больница работает без воды и канализации.

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