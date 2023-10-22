В Киевской области перевернулась лодка с рыбаками — ГСЧС

В Киевской области из водоема спасли троих мужчин.
В Киевской области в Броварском районе спасатели достали из водоема троих рыбаков, которые перевернулись на лодке.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
"21 октября в 22:06 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о том, что в пгт Згуровка на местном пруду на лодке перевернулись рыбаки. На место вызова были направлены спасатели", — говорится в сообщении.
Сотрудники ГСЧС с помощью веревок и плавсредства спасли из водоема трех рыбаков. Врачи оказали экстренную помощь мужчинам с предварительным диагнозом переохлаждения.
От ГСЧС привлекались четыре человека личного состава, одна единица техники и лодка.
Напомним, в Киевской области подвыпивший мужчина открыл стрельбу и угрожал гранатой – фото.
Читайте также: