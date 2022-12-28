В Киевской области перед Новым годом будут проверять транспорт и документы

В Обуховском районе Киевской области перед Новым годом, в период с 25 по 30 декабря, проводятся мероприятия по проверке транспорта и личных документов граждан.

Проверка проводится по плану руководства Вооруженных сил Украины, сообщили в Обуховском городском совете.

"Целью определенных мер является проверка соблюдения гражданами требований правового режима военного положения", — объяснили в горсовете.

Напомним, что комендантский час на Новый год в Киевской области не будут отменять. В новогоднюю ночь он, как обычно, будет действовать с 23:00 до 5:00. Никаких массовых гуляний тоже не будет.

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