В Киевской области парень вступился за мать и получил удар ножом от соседки

В Киевской области парень вступился за мать и получил удар ножом от соседки

Женщину задержали после инцидента.

В городе Вишневое несовершеннолетний получил от соседки удар ножом из-за замечаний.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Установлено, что 17-летний подросток вместе с 39-летней матерью и 20-летней сестрой возвращались домой. Во дворе дома сосед сделал женщине замечания из-за якобы постоянного шума в ее квартире.

Сын вступился за мать, в результате чего между ним и соседом завязалась потасовка. К драке присоединилась жена соседа, нанесшая несколько ударов ножом несовершеннолетнему.

В квартире женщины сотрудники полиции провели обыск и изъяли вещественные доказательства, а ее задержали в соответствии со ст. 208 УПК РФ. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Задержанному грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Решается вопрос об объявлении женщине подозрения и дальнейшем избрании меры пресечения.

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