В Киевской области отстроили еще один мост, разрушенный россиянами: фото

Мост через реку Жерева протяженностью 36 метров значительно упростит сообщение для местных жителей и обеспечит стабильную работу транспортной сети Киевщины.

В Киевской области открыли движение по восстановленному мосту через реку Жерева, который разрушили россияне в марте 2022 года.

Об этом сообщает Служба обновления и развития инфраструктуры в Киевской области.

По данным Службы, мост был отстроен в рамках пилотного проекта с финансированием от Правительства Великобритании (UK Export Finance).

Так выглядел мост во время оккупации Киевщины российскими захватчиками / Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области

Мостовой переход в длину 36 метров значительно упростит сообщение для местных жителей и обеспечит стабильную работу транспортной сети Киевщины.

Автодорога территориального значения Т-10-05 – Иванков /М-07/, на котором расположен мост, является альтернативным маршрутом для общины.

Было/стало / Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области

Во время отстройки на мосту смонтировали балки, устроили монолитную плиту, установили деформационные швы; обустроили монолитные тротуары, гидроизоляцию, систему водоотведения, два слоя асфальтобетона и разметку.

Напомним, в Украине восстанавливают разрушенные армией Путина здания: как это происходит и что такое БУР-лагерь.

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