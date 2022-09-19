В Киевской области отремонтировали еще один разрушенный мост (видео)

В Киевской области между населенными пунктами Андреевка и Красная Горка через реку Здвиж отремонтировали мост.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Во время активных боевых действий его взорвали оккупанты, когда бежали из Киевской области.

Теперь мост полностью функционирует: по нему можно передвигаться грузовыми и легковыми автомобилями.

Напомним, в Киеве в понедельник, 19 сентября, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с — и уровень опасности. Горожан призывают держаться подальше от деревьев.

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