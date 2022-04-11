В Киевской области открыли временный мост, который будет соединять освобожденные от оккупантов города со столицей (фото, видео)

В Киевской области открыли временный мост, который будет соединять освобожденные от оккупантов города со столицей (фото, видео)

Насыпной мост строили круглосуточно в течение 5 дней.

В Романовке 11 апреля открыли временный насыпной мост, который соединит Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, работы продолжались пять дней и велись круглосуточно. В процесс восстановления привлекли более 50 человек и более 40 единиц техники — экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, погрузчики, катки.

"Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель — с сегодняшнего дня открыт временный насыпной мост в Романовке, который соединит города с Киевом", — написал Тимошенко.

Протяженность временного насыпного моста — 245 м, ширина — 9 м. Для его постройки использовали более 9 000 тонн насыпных материалов.

Напомним, через реку Ирпень строят переправу, а вскоре построят новый мост.

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