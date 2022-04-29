В Киевской области открыли еще одну переправу, соединяющую столицу с Гостомелем (фото)

В Киевской области открыли еще одну переправу, соединяющую столицу с Гостомелем (фото)

В Киевской области 29 апреля открыли еще один временный мост, который соединяет столицу с Гостомелем.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк отметил, что сам мост в Киевской области на трассе М-07 Киев-Ковель-Ягодин строили военные, а подъезды к нему – дорожники.

Об этом Павлюк написал в своем Телеграмме.

"Постепенно восстанавливаем дорожную инфраструктуру пристоличного региона. На этот раз построили переправу, соединяющую деоккупированный Гостомель со столицей. Над строительством самого моста работали военные, а над строительством двух подъездов к нему — дорожники", — отметил Павлюк.

По его словам, длина переправы составляет 19 м, а ширина – 8 м. К работам над ее возведением привлекли 23 единицы спецтехники.

Напомним, в Запорожской области "самоликвидировался" мост, по которому россияне возили технику из оккупированного Крыма.

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